Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları

2015'ten Bu Yana Ev Hizmetleri İçin Sigortalılık Zorunlu2015 yılından bu yana ev hizmetlerinde çalışanlar için sigortalılık zorunlu hale gelmiştir. Ancak, bazı vatandaşlar, "İhtiyacım var. Beni sigortalı gösterme, prim farkını ver" talepleri nedeniyle kayıt dışı çalışmayı tercih edebilmektedir. Bu durum, bir süre sonra çalışanların şantajıyla karşılaşmalarına yol açabilir.

Hizmet Sektöründe Eleman Sıkıntısı ve Yükselen Ücret Talepleri

Hizmet sektöründe çocuk veya hasta bakıcı bulmanın zorluğu, bu durumu fırsata çevirenlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelenlerin ağırlıklı olduğu bu sektörde, Filipinli ve Afrikalı göçmenlerin sayısı da artış göstermektedir. Çocuk ve hasta bakıcılığı öncelikli işler arasında yer alırken, temizlik işleri de sıklıkla tercih edilmektedir. Yabancı uyruklu bakıcıların astronomik ücret talepleri ise sıkça gündeme gelmektedir.

WhatsApp Gruplarında Maaş Belirleme

WhatsApp gruplarında maaşlarını artıran bu kişilerin, çalıştıkları kişileri tehdit ettiğine dair şikayetler artmaktadır. Çalışma şartlarını, zamlarını ve tazminatlarını bu gruplarda belirlemektedirler. Vatandaşlar, eleman bulamadıkları için bu duruma düştüklerini ifade etmektedir. "İhtiyacım var sigorta kesintisi farkını bana verin" taleplerini kabul edenler, bir süre sonra tehditlerle karşılaşabilmektedir.

Saptanması Durumunda Cezası Büyük

Uzun yıllardır aile yanında çalışan yabancı uyruklular, işten ayrılmadan önce işverenlerini SGK'ya kayıt dışı çalışmayı bildirmekle tehdit edebilirler. Susmak için 100 ila 200 bin lira arası paralar talep edebilmektedirler. Ceza yememek adına çoğu aile bu talepleri kabul etmektedir. SGK'nın tespiti durumunda aylık 2 asgari ücret ceza ödemek zorundasınız. Çalıştırılan süredeki her ay için bu ceza uygulanmaktadır.

Yasaları İyi Okuyun

Yetkililer, evde çalışan personele sigorta yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Yasada 10 günden az ve fazla çalışanlar için farklı düzenlemeler mevcut olsa da cezalar konusunda benzer durumlar söz konusudur. Gündelikçilerin de sigorta bedelini ödemekle yükümlüsünüz. Temizlikçinin cam silerken düşmesi gibi istenmeyen durumlarda bile sorumluluk sizdedir.

Uçak Bileti İçin Kendi İhbar Ediyor

Çalışma izni biten yabancı işçilerin kendilerini ihbar ederek ülkesine bedava uçak bileti ile dönmeye çalıştığı bilinmektedir. İşveren aile para cezasına çarptırılırken; yardımcı, bedava biletle ülkesine dönebilmektedir. Bu yeni düzenlemeler, eski düzeni aratmaktadır.