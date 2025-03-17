TBMM'de Ekonomi Torba Teklifi Görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda yarın 18 maddeden oluşan ekonomi torba teklifi görüşülecek.140 milyar liralık sosyal yardımı ve ilave desteği içeren torba teklifle, 15,5 milyon hak sahibinin emekli bayram ikramiyeleri 1.000'er lira artırılacak. İkramiyeler, 24-28 Mart'ta hesaplara geçecek. Teklifle, Doğum Yardımı Programı da yasal nitelik kazanacak. Buna göre, yeni çocuk sahibi olan 1 milyon aileye doğum yardımı yapılacak. Toplam doğum yardımının bu sene 22,8 milyar lira, 2030 yılına kadar da 111,4 milyar liraya ulaşacağı hesaplandı.

Olimpiklere Sosyal Harçlık

8 binden fazla olimpik ve paralimpik sporcuya bir yıl içinde 552 milyon lira sosyal harçlık desteği verilecek. Ödemeler Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden yapılacak. Teklife göre, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde görevli 12 bin 7 personel, EUROCONTROL her yıl maaşlarının yüzde 60 oranında prim ödemesi alacak.