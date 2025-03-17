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Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı

Yurt genelinde hava durumu: 26 il için sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgar güneyden kuvvetli esecek. Edirne ve Kırklareli'nde yağışlar kuvvetli olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2025 07:39, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 07:41
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Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Rize, Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte 17 Mart 2025 hava durumu tahminleri.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
  • Bursa: 10°C - 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Edirne: 11°C - 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • İstanbul: 13°C - 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
  • Denizli: 13°C - 26°C Az bulutlu ve açık
  • İzmir: 17°C - 24°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
  • Muğla: 5°C - 21°C Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
  • Adana: 11°C - 27°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • Antalya: 16°C - 20°C Parçalı ve az bulutlu
  • Hatay: 12°C - 28°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
  • Ankara: 12°C - 23°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
  • Eskişehir: 9°C - 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
  • Konya: 11°C - 24°C Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Bolu: 8°C - 23°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Düzce: 12°C - 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Sinop: 13°C - 21°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevreleri ve Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
  • Amasya: 11°C - 29°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
  • Artvin: 9°C - 21°C Parçalı ve az bulutlu
  • Samsun: 14°C - 19°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
  • Erzurum: -1°C - 15°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
  • Kars: -2°C - 16°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
  • Malatya: 8°C - 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Diyarbakır: 8°C - 28°C Parçalı ve az bulutlu
  • Gaziantep: 11°C - 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • Siirt: 12°C - 25°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak hazırlıklı olunuz.

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