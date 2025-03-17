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'Psikolojim bozuk' dedi, annesinin arabasını kundakladı

Adana'da Ahmet Tan Ö. (21), telefon görüşmesinde "Psikolojim bozuk" dedikten kısa süre sonra annesi Şenay Ö.'nün (46) park halindeki otomobilini benzin döküp, yaktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 08:00, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 08:17
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'Psikolojim bozuk' dedi, annesinin arabasını kundakladı

Olay, akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tan Ö., iddiaya göre telefonda görüştüğü annesi Şenay Ö.'ye "Psikolojim bozuk" dedi. Bu konuşmanın sonrasında Şenay Ö.'nün evinin önünde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Aracı saran alevler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi tarafından tazyikli su sıkılarak söndürüldü. Otomobilde yapılan incelemede aracın, benzin dökülüp ateşe verilerek, kundaklandığı belirlendi. Kundaklanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin soruşturması sonucu otomobili, Şenay Ö.'nün oğlu Ahmet Tan Ö.'nün kundakladığı saptandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Tan Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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