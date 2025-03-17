DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Hukukun açıkları... Bu kadın neden 14. çocuğuna hamile?
Hukukun açıkları... Bu kadın neden 14. çocuğuna hamile?
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti

DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 16:14, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 16:16
Yazdır

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ikinci kez ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi karşılıklı kendilerine ilettik. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır." dedi.

AK Parti Grup Başkanlığını 6 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını 27 Şubat'ta Türkçe ve Kürtçe paylaşmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber