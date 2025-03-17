DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ikinci kez ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi karşılıklı kendilerine ilettik. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır." dedi.

AK Parti Grup Başkanlığını 6 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını 27 Şubat'ta Türkçe ve Kürtçe paylaşmıştı.