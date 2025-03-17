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Mersin Tarsus'ta Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 60 yaşındaki Mehmet Tor hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 08:38, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 08:39
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Mersin Tarsus'ta Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Dorak Mahallesi'nde Mehmet Tor'a (60) ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan kontrolde Tor'un cansız bedeni bulundu. Tor'un cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

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