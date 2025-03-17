Organize Suç Örgütlerine Darbe: 79 Kişi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 4 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda aralarında elebaşlarının da bulunduğu 79 şüpheli yakalandı.

Organize Suç Örgütlerine Yönelik Büyük Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda büyük bir başarıya imza atıldığını belirtti.

Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre;

📌 İstanbul'da B.G.'nin (yurt dışında tutuklu),

📌 Ankara'da A.A.'nın,

📌 Adana'da A.S.'nin,

📌 Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütleri hedef alındı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarıyla birlikte toplam 79 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin şu suçlardan soruşturma geçirdiğini belirtti:

🔹 Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

🔹 Nitelikli yağma

🔹 6136 Sayılı Kanuna muhalefet

🔹 Yasa dışı kumar oynatmak

🔹 Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak

🔹 Mala zarar verme

🔹 Suç üstlenme

🔹 Uyuşturucu madde ticareti

🔹 Silah ve mühimmat kaçakçılığı

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda:

7 ruhsatsız tabanca

3 ruhsatsız tüfek

1 otomatik tabanca

2 el bombası

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verirken, operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve Kahraman Polisleri tebrik etti.