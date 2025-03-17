Mardin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'de meydana gelen üzücü kaza, Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde yaşandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Demir, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde gerçekleşirken, sürücünün ismi ve plakası henüz belirlenemedi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Fatma Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Ömerli ilçesinin Sivritepe Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.