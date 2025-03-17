Dolar günü 36,66 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 36,66 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 17:32, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,6730
|36,6740
|36,6630
|36,6640
|Avro
|39,9210
|39,9220
|39,9850
|39,9860
|Sterlin
|47,4200
|47,4300
|47,5600
|47,5700
|İsviçre frangı
|41,4200
|41,4300
|41,5700
|41,5800
|ANKARA
|ABD doları
|36,6430
|36,7230
|36,6330
|36,7130
|Avro
|39,8810
|39,9610
|39,9450
|40,0250
|Sterlin
|47,3600
|47,5700
|47,5000
|47,7100