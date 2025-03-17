Dolar günü 36,66 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,6730 36,6740 36,6630 36,6640 Avro 39,9210 39,9220 39,9850 39,9860 Sterlin 47,4200 47,4300 47,5600 47,5700 İsviçre frangı 41,4200 41,4300 41,5700 41,5800 ANKARA ABD doları 36,6430 36,7230 36,6330 36,7130 Avro 39,8810 39,9610 39,9450 40,0250 Sterlin 47,3600 47,5700 47,5000 47,7100