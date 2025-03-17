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Bankalar Kurban Bayramı İçin ATM Limitlerini Güncelliyor

Bayram döneminde artan nakit ihtiyacı nedeniyle bankalar, ATM para çekme limitlerini güncelleyerek vatandaşların mağduriyetini önlemeyi hedefliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Mart 2025 09:43, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 09:44
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Bankalar Kurban Bayramı İçin ATM Limitlerini Güncelliyor

Kurban Bayramı öncesinde artacak nakit ihtiyacı nedeniyle harekete geçildi. İki bayram arasında ATM limitlerinde güncellemeye gidileceği öğrenildi.

Bankaların Para Çekme Limitleri Güncelleniyor

Bankalar ATM'lerdeki para çekme limitlerinde güncellemeye gitmemişti. Bayram dönemi artan nakit ihtiyacıyla birlikte bu durum, bazı vatandaşlarda mağduriyete sebep olurken bu yıl sabit bırakılan para çekme limitlerinde yeniden değişikliğe gidileceği öğrenildi.

Limitler Artırılacak

Sözcü'de yer alan habere göre bankalar para çekme limitlerinde değişiklik için kolları sıvadı. Haziran ayında başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alışverişine çıkacağı ve bu alışverişlerin büyük bir kısmının da nakit para ihtiyacı doğuracağının bilinmesi, para çekme limitlerinin artırılmasına yönelik hazırlıklara hız verilmesine sebep oldu.

20 Bin TL Seviyesine Yükseltilmesi Planlanıyor

Mevcut durumda çok sayıda özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlıyor. Değişikliğin ardından ise limitlerin 15 bin TL ve 20 bin TL seviyesine yükseltilmesi planlanıyor. Öte yandan QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise bir değişiklik beklenmediği öğrenildi.Yılın başında güncellenmeyen para çekme limitlerinin, artan fiyatlar sebebiyle yetersiz hale geldiği vatandaşlar tarafından belirtiliyor. Diğer yandan vatandaşlar da bankaların belirlediği sınırın üzerine çıktıkları durumda yüksek komisyon kesintileriyle karşı karşıya kalabiliyor.

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