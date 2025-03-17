Çanakkale Savaşları'ndan Kalan Mektuplar Ortaya Çıktı

Çanakkale Kara Savaşları sırasında deniz kıyısına vuran ve Osmanlı askerlerinin eline geçen mektuplar gün yüzüne çıktı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Dönemin şartlarındaki düşman askerlerinin üzerlerinden çıkan mektuplarda hem savaşın şiddeti hem de Türklerin yapmış olduğu savunmanın mükemmelliği, Türklerin vatanperverliği, Türklerin vatana bağı konularında çok önemli anekdotlar içeren belgelere ulaştık" dedi.

Çanakkale Savaşları'nın Tarihi Önemi

Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 110 yıl geçmesine rağmen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Savaş sırasında İngiliz askerlerinin kıyıya vuran mektupları, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalarla Türkçeye çevrilerek, araştırmacıların hizmetine sunuldu. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde Çanakkale Cephesi'ne ait çok önemli külliyat oluşmaya başladığını söyleyen İsmail Kaşdemir, "Özellikle son zamanda okuduğumuz ve taramasını gerçekleştirdiğimiz belgelerde, arşivlerde Çanakkale Cephesi'nin ne kadar büyük ve önemli bir cephe olduğu, savaşın şiddeti, savaşın içeriği hakkında çok önemli bilgiler ihtiva eden belgelere ulaştık." dedi.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi

Bunları şu anda Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'mizde ziyaretçiye açık hale getirdik. Burası, Çanakkale Cephesi ile alakalı araştırma yapan tarihçilerin en önemli başvuru kaynaklarından oluştu.

Çok Önemli Bilgi ve Belgelere Ulaşmak Mümkün Hale Geldi

Çanakkale Cephesi ile ilgili araştırma yapan tarihçilerin geniş ve teferruatlı bilgiye merkezdeki arşivlerden ulaşabileceğini belirten Kaşdemir, "Biz bu çalışmalarımızın hepsini dijital mecraya da aktarmış durumdayız. Hatta buraya gelmeden de dijital kaynaklardan Çanakkale Cephesi ile alakalı çok önemli bilgi ve belgelere ulaşmak mümkün hale geldi. Biz Çanakkale Tarihi Alanı Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'mizde Çanakkale Cephesi ile alakalı en zengin içeriğe sahip olduğumuzu, en zengin külliyata sahip olduğumuzu, bu konuyla alakalı en teferruatlı arşive sahip olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün araştırmacıları, bütün tarihçileri Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezimizde beklediğimizi ifade ediyoruz."

Mektuplardan Alıntılar

"Hemen karşılık veriyorlar. Mermi parçaları ölüm saçıyor. Buradan sağ kurtulacak büyük olanlardır."

"Türkler bir saatte 150 mermi atıyorlar. Geçen gün ön hattaki siperlere çıktık. Burası çok tehlikelidir."

"Bir Türk mermisi 5 kişinin ölmesine ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Artık bu acı duruma alıştık."

"Dün korunaklı bir siper kazarken bir mermi tam isabetle 4 askeri öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı."



