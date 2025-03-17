Çanakkale Savaşları'ndan Kalan Mektuplar Ortaya Çıktı

Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çanakkale Savaşları'ndan Kalan Mektuplar Ortaya Çıktı

Çanakkale Savaşları'nda ele geçirilen mektuplar, savaşın detaylarını ve Türk askerlerinin kahramanlığını anlatıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 09:56, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 09:59
Yazdır
Çanakkale Savaşları'ndan Kalan Mektuplar Ortaya Çıktı

Çanakkale Kara Savaşları sırasında deniz kıyısına vuran ve Osmanlı askerlerinin eline geçen mektuplar gün yüzüne çıktı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Dönemin şartlarındaki düşman askerlerinin üzerlerinden çıkan mektuplarda hem savaşın şiddeti hem de Türklerin yapmış olduğu savunmanın mükemmelliği, Türklerin vatanperverliği, Türklerin vatana bağı konularında çok önemli anekdotlar içeren belgelere ulaştık" dedi.

Çanakkale Savaşları'nın Tarihi Önemi

Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 110 yıl geçmesine rağmen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Savaş sırasında İngiliz askerlerinin kıyıya vuran mektupları, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalarla Türkçeye çevrilerek, araştırmacıların hizmetine sunuldu. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde Çanakkale Cephesi'ne ait çok önemli külliyat oluşmaya başladığını söyleyen İsmail Kaşdemir, "Özellikle son zamanda okuduğumuz ve taramasını gerçekleştirdiğimiz belgelerde, arşivlerde Çanakkale Cephesi'nin ne kadar büyük ve önemli bir cephe olduğu, savaşın şiddeti, savaşın içeriği hakkında çok önemli bilgiler ihtiva eden belgelere ulaştık." dedi.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi

Bunları şu anda Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'mizde ziyaretçiye açık hale getirdik. Burası, Çanakkale Cephesi ile alakalı araştırma yapan tarihçilerin en önemli başvuru kaynaklarından oluştu.

Çok Önemli Bilgi ve Belgelere Ulaşmak Mümkün Hale Geldi

Çanakkale Cephesi ile ilgili araştırma yapan tarihçilerin geniş ve teferruatlı bilgiye merkezdeki arşivlerden ulaşabileceğini belirten Kaşdemir, "Biz bu çalışmalarımızın hepsini dijital mecraya da aktarmış durumdayız. Hatta buraya gelmeden de dijital kaynaklardan Çanakkale Cephesi ile alakalı çok önemli bilgi ve belgelere ulaşmak mümkün hale geldi. Biz Çanakkale Tarihi Alanı Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'mizde Çanakkale Cephesi ile alakalı en zengin içeriğe sahip olduğumuzu, en zengin külliyata sahip olduğumuzu, bu konuyla alakalı en teferruatlı arşive sahip olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün araştırmacıları, bütün tarihçileri Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezimizde beklediğimizi ifade ediyoruz."

Mektuplardan Alıntılar

  • "Hemen karşılık veriyorlar. Mermi parçaları ölüm saçıyor. Buradan sağ kurtulacak büyük olanlardır."
  • "Türkler bir saatte 150 mermi atıyorlar. Geçen gün ön hattaki siperlere çıktık. Burası çok tehlikelidir."
  • "Bir Türk mermisi 5 kişinin ölmesine ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Artık bu acı duruma alıştık."
  • "Dün korunaklı bir siper kazarken bir mermi tam isabetle 4 askeri öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber