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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 553 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 553 bin 100 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 17:38, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 17:47
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 553 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 540 bin lira, en yüksek 3 milyon 567 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 3 milyon 553 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 544 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 548 milyon 490 bin 864,79 lira, işlem miktarı ise 1.005,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 575 milyon 560 bin 154,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.544.000,003.022,35
En Düşük3.540.000,002.990,00
En Yüksek3.567.999,503.021,15
Kapanış3.553.100,003.000,60
Ağırlıklı Ortalama3.547.210,473.003,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.548.490.864,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.005,45
Toplam İşlem Adedi55

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