Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 10:17, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 10:18
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez ilçedeki Nakliyeciler Sitesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza
Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza kesti. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edildi.
Patenle Araç Takip Edenlere Ceza
Öte yandan, 2 kişinin patenle tutunup gittiği seyir halindeki araç sürücüsüne 1986 lira cezai işlem uygulandı.