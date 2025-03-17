Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez ilçedeki Nakliyeciler Sitesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza

Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza kesti. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edildi.

Patenle Araç Takip Edenlere Ceza

Öte yandan, 2 kişinin patenle tutunup gittiği seyir halindeki araç sürücüsüne 1986 lira cezai işlem uygulandı.