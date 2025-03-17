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Dikey Geçiş Sınavı 2025 Tarihleri ve Detaylar

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihleri belli oldu. Adaylar için sınav ve başvuru süreci hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2025 10:23, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 10:25
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Dikey Geçiş Sınavı 2025 Tarihleri ve Detaylar

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 takvimi, her yıl olduğu gibi üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenciler için büyük bir merak konusu oldu. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini araştırmaya başladılar.

2025 DGS Takvimi ve Başvuru Süreci

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi üniversite eğitimine geçiş yapmak isteyen binlerce öğrenci için merakla beklenen bir konu haline geldi. İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayıp, dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, sınav tarihleri ve başvuru süreçlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

DGS Ne Zaman 2025?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 yılı için kesin tarihi belli oldu. Ön lisans eğitimlerini tamamlayarak dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için bu yılki sınav tarihi 20 Temmuz 2025 olarak belirlendi.ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, sınav bu tarihte ülke genelinde merkezi sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler DGS sayesinde iki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına yükseltebilecekler.

DGS Başvuru Ne Zaman?

DGS başvuruları 2025 yılı için 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve başvuru süreci 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.Ayrıca başvuru süresini kaçıranlar için 13 Haziran 2025 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacak. Ancak geç başvuru yapmak isteyen adayların, standart başvuru ücretine ek olarak ek bir ücret ödemeleri gerekecek.DGS'ye başvuru yapabilmek için adayların, ülke genelindeki iki yıllık ön lisans programlarından birini tamamlamış olmaları gerekiyor.

DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları ÖSYM tarafından 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler.

Dikey Geçiş Sınavı Puan Hesaplama

DGS puanı adayların her iki testten elde ettikleri ham puanların yanı sıra, ön lisans başarı puanları (ÖBP) ile hesaplanır. DGS'de hem sayısal hem de sözel testler yer alır ve adayların her iki testten de en az bir ham puan almaları gerekir.Adaylar her iki testten de bir ham puan almadığında ise DGS puanı hesaplanmıyor.DGS puanı hesaplanırken, adayların ön lisans başarı puanları (ÖBP) da kullanılır. ÖBP adayların üniversite eğitimindeki başarılarına göre belirlenir ve DGS puan hesaplamasında önemli bir rol oynar.

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