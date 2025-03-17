Özel sektörün kredi borcu 177 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı itibarıyla özel sektörün kredi borcu verilerini yayımladı.

Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 5,2 milyar dolar artarak 177 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,7 milyar dolar artarak 159,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,5 milyar dolar artarak 17,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki aya göre finansal kuruluşların toplam borcu 2,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 2,4 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 870 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,9 milyar dolar artış kaydetti. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları 512 milyon dolar arttı.