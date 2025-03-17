Karaman'da Aynı Aileye Ait 3 Ev Molotofkokteyli ile Yakıldı

KARAMAN'da aynı aile üyelerine ait 3 evi molotofkokteyli atarak yaktığı iddia edilen baba-oğul gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 gün önce evi yakılan Murat Özkal'ın eniştesi Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğu tespit edildi. Kentte, son 4 ayda 3 farklı tarihte, aynı aileye ait 3 ayrı ev, bisikletli şüpheliler tarafından molotofkokteyli atılarak yakıldı.

Molotofkokteyli Saldırılarının Kronolojisi

20 Kasım 2024: Murat Özkal'ın annesinin evine molotofkokteyli atıldı.

14 Mart: Murat Özkal'a ait ev yakıldı.

15 Mart: Amcası Turgut Özkal'a ait ev iftar saatinde yakıldı.

120 Saatlik Görüntü İncelendi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yaklaşık 120 saatlik görüntünün incelemesinin ardından, yüzleri kapalı halde bisikletlerle kaçan şüphelilerin, mağdurlarla aynı aileden olan Murat Özkal'ın eniştesi Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğu belirlendi.Cumhuriyet savcılığının talimatıyla Celalettin E. ve oğlu Talha E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.