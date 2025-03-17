Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, il genelinde fuhuş yapmak ve yaptırmak amacıyla sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla hedef kişileri şüpheli kadınlarla özel konut veya otel odalarında buluşturduktan sonra, bu kişilerin para ve değerli eşyalarını gasp ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında yürütülen çalışmalar sonucu harekete geçildi.

Bu kapsamda, 17 Mart 2025 günü saat 06.30'da Ankara ve Antalya illerinde toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli Ankara'da, 2 şüpheli ise Antalya'da olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirileceği kaydedildi.