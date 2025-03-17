Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza

Adana'da polis merkezine saldıran Ramazan Dursun, müebbet ve 21 yıl hapis cezası aldı. DEAŞ bağlantıları tespit edilen Dursun'un cezası onandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 10:59, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 11:14
Yazdır

Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan ve omzundan vurularak yakalanan Ramazan Dursun (21), 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dursun'un, saldırıdan bir ay önce cezaevindeki silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi Yusuf T.'yi ziyaret ettiği sırada çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Polis Merkezine Saldırı Girişimi

Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat 2024 gecesi otopark kapısından giren Ramazan Dursun, pompalı tüfekle binaya ateş açtı. Daha sonra tüfeğini polis memurları H.G. ve A.B.'ye doğrultup tetiği çekti. Silahın tutukluk yaptığını fark eden polisler, Dursun'u tabancayla omzundan vurdu. Yaralı olarak kaçan Dursun, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakındaki bir evin odunluğunda olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Evinde yapılan aramada 'toplatma kararı' bulunan kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Dursun, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DEAŞ Üyelerini Cezaevinde Ziyaret Etmiş

Polisin yaptığı çalışmada, Ramazan Dursun'un Adana'da DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciliğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf T.'yi saldırıyı gerçekleştirdiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyaret ettiği belirlendi. Evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede ise Dursun'un, Yusuf T. ile ziyaret sırasında çektirdiği fotoğraf ve DEAŞ propagandası içeren görüntüler bulundu. Ayrıca Dursun'un polis merkezine saldırı girişiminden bir gün önce haklarında 'DEAŞ' üyeliğinden adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü tespit edildi.

Görüntü ve Sohbetlerin Etkisinde Kalmış

Sanık Ramazan Dursun hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis istenen Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, "Polis merkezine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum görüntü ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

İfadesini Yalanladı

Duruşmaya avukatı ile katılan sanık Dursun, polis merkezine tüfekli saldırıyı bekçileri korkutmak amacıyla yaptığını belirterek, "Mahallede gezerken bekçiler durdurup kimlik sordu. Üzerimde olduğunu söyleyince çıkan tartışmada bekçiler bana vurdu. Çok zoruma gitti. Hurdacıdan bir tüfek alıp içine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken anneme 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Önce havaya ateş ettim. Silah tutukluk yapınca polisler beni yaraladı" ifadelerini kullandı.

Müebbet ve 21 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Mahkeme heyeti, 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Ramazan Dursun'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber