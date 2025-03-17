Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza

Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan ve omzundan vurularak yakalanan Ramazan Dursun (21), 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dursun'un, saldırıdan bir ay önce cezaevindeki silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi Yusuf T.'yi ziyaret ettiği sırada çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Polis Merkezine Saldırı Girişimi

Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat 2024 gecesi otopark kapısından giren Ramazan Dursun, pompalı tüfekle binaya ateş açtı. Daha sonra tüfeğini polis memurları H.G. ve A.B.'ye doğrultup tetiği çekti. Silahın tutukluk yaptığını fark eden polisler, Dursun'u tabancayla omzundan vurdu. Yaralı olarak kaçan Dursun, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakındaki bir evin odunluğunda olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Evinde yapılan aramada 'toplatma kararı' bulunan kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Dursun, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DEAŞ Üyelerini Cezaevinde Ziyaret Etmiş

Polisin yaptığı çalışmada, Ramazan Dursun'un Adana'da DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciliğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf T.'yi saldırıyı gerçekleştirdiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyaret ettiği belirlendi. Evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede ise Dursun'un, Yusuf T. ile ziyaret sırasında çektirdiği fotoğraf ve DEAŞ propagandası içeren görüntüler bulundu. Ayrıca Dursun'un polis merkezine saldırı girişiminden bir gün önce haklarında 'DEAŞ' üyeliğinden adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü tespit edildi.

Görüntü ve Sohbetlerin Etkisinde Kalmış

Sanık Ramazan Dursun hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis istenen Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, "Polis merkezine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum görüntü ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

İfadesini Yalanladı

Duruşmaya avukatı ile katılan sanık Dursun, polis merkezine tüfekli saldırıyı bekçileri korkutmak amacıyla yaptığını belirterek, "Mahallede gezerken bekçiler durdurup kimlik sordu. Üzerimde olduğunu söyleyince çıkan tartışmada bekçiler bana vurdu. Çok zoruma gitti. Hurdacıdan bir tüfek alıp içine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken anneme 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Önce havaya ateş ettim. Silah tutukluk yapınca polisler beni yaraladı" ifadelerini kullandı.

Müebbet ve 21 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Mahkeme heyeti, 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Ramazan Dursun'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.