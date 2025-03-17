Vuslat Derneği Gazze'de İftar Sofraları Kuruyor

Vuslat Derneği, Ramazan ayında Gazze'de her gün iftar organizasyonu düzenleyerek savaş mağdurlarına destek olmaya devam ediyor. Dernek, yardım çalışmalarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bağış kampanyasına da çağrıda bulunuyor.

İsrail Saldırılarının Ardından Gazze'de İnsani Kriz

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze halkı büyük bir insani krizle mücadele ederken, sivil toplum kuruluşları ve yardım dernekleri bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Vuslat Derneği de "İyiliğe Vesile Ramazan" çağrısıyla başlattığı kampanya kapsamında, Gazze'de her gün iftar sofraları kuruyor.

Kalbimiz Gazze'de Atıyor

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, Ramazan ayında Gazze'de gerçekleştirilen yardım faaliyetleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:"Geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da kalbimiz Gazze'de atıyor. Her gün iftar sofraları kurarak kardeşlerimize ikramda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra, İsrail saldırıları nedeniyle altyapısı tahrip olan şehirde, açtığımız 'Gazze Ramazan-ı Şerif Su Kuyusu' ile suya erişim sorununu çözmeye çalışıyoruz. Kumanya ve sebze-meyve dağıtımlarımızla çadır kentlerde yaşayan savaş mağdurlarına temel gıda desteği sağlıyoruz.""Siyonist İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama karşı hayırsever bağışçılarımızla birlikte tüm imkanlarımızı seferber ettik. Barınma için çadır yardımlarından sağlık için tıbbi malzeme desteğine kadar birçok alanda kardeşlerimizin yanında olduk. Ramazan boyunca da Gazze halkına destek olmaya devam edeceğiz. Filistin özgür olana dek çalışacağız!" dedi.

Gazze İçin Bağış Kampanyası Devam Ediyor

Vuslat Derneği, Ramazan ayında Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler için bağış kampanyasını sürdürüyor.