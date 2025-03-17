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Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan, halihazırda 920 olan standardını belirledikleri meslek sayısını yıl sonuna kadar 1000'in üzerine çıkartmayı, bunlardan 100'ünü de geleceğin meslekleri olarak tanımlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 11:53, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 11:45
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Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek

MYK'nin, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirerek ülkenin insan kaynakları yönetiminde yeni bakış açıları geliştirdiğini belirten İlhan, bugüne kadar 27 sektörde 920 mesleğin standardını belirlediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri ve Yeni Meslekler

Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması için yeni mesleklere uyum sağlanmasının önemine değinen İlhan, "İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye'nin Yetenek Dönüşümü 2020 Raporu"na göre, Türkiye'de otomasyon seviyesinin yüzde 20-25 arasında olduğunu belirtti.

Yapay Zeka ve İş Olanakları

Mustafa Necmi İlhan, yapay zeka ve dijital teknolojilerin 2030'a kadar yaklaşık 3 milyon 100 bin iş olanağı yaratmasını beklediklerini söyledi. Aynı zamanda iş gücünün sosyal ve ileri teknolojik beceriler edinmesinin gerekeceğine dikkat çekti.

Geleceğin Popüler Alanları

İlhan, Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, yapay zeka, siber güvenlik ve yenilenebilir enerji alanlarının popülerliğinin artacağını ve bu alanlarda istihdamın artacağını belirtti.

İstihdamda İkiz Dönüşüm

İlhan, bazı meslek gruplarındaki istihdamın azalacağını ve bu kişilerin ikiz dönüşüm kapsamında istihdamda tutulması gerektiğini söyledi. İşverenlerin yüzde 63'ünün istihdam edecekleri kişilerin becerilerinin yeterli olmadığını belirtmesi üzerine, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin önemine vurgu yaptı.

Gelecekte İstihdam Edilecek Beceriler

Mustafa Necmi İlhan, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik gibi becerilerin yanı sıra analitik düşünme, liderlik ve iş bileşenlerinin önemine dikkat çekti. Dijital dönüşüm kapsamında bu becerilere sahip insanların istihdamının artacağını belirtti.

Yeni Mesleklerin Standartları

Kurum bünyesinde oluşturulan danışma kurulları ile Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni mesleklerin standartlarının belirlendiğini ifade eden İlhan, dijital dönüşüm alanında 38 meslekte standartların belirlendiğini söyledi.

Yeşil Dönüşüm ve Yeni Meslekler

İlhan, yeşil dönüşüm sürecinde çevre sektöründe 30, diğer alanlarda ise 15 mesleği tanımladıklarını belirtti. Bu meslekler arasında sürdürülebilirlik uzmanı, batarya elektrikli araç bakım onarımcısı gibi meslekler yer alıyor.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu ile işbirliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İlhan, 2025 yılı sonuna kadar standardını belirledikleri meslek sayısını 1000'in üzerine çıkarmak istediklerini ifade etti.

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