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Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı

Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen anneye hapis cezası verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 12:26, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 12:38
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KAYSERİ'de 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen Öznur Ö.'nün tutuksuz yargılandığı davada, 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme, yaşı küçük mağdurun sanık olan annesi tarafından fiziksel ve duygusal istismara uğratıldığına vurgu yaparak, "Sanığın aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçlarından alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılması" gerektiği görüşünde bulundu.

Olayın Geçmişi

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., iddiaya göre, 2017'de dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin 1 yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 2019 yılında çalışmak için İngiltere'ye gitti. Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına dönen Öznur Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi. Turgut Ö., yurt dışındayken kendisine, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiği söylendi. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Polis Operasyonu ve Tutuklama

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran 2021'de Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı. Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T.'yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö., tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., tahliye edildi.

Cep Telefonu Görüntüleri

Öte yandan, Öznur Ö.'nün 3 yaşındaki oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiğine yönelik cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler de ortaya çıktı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Öznur Ö. hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından dava açıldı.

Karar Duruşması

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Öznur Ö. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Öznur Ö., "Turgut'tan şiddet gördüğüm için ayrılmak istedim. Kendi barışmak istediği için ben kabul etmeyince, videoları internette yaydı. Videoları kaldırmasını söyledim. Kaldırmayınca 'intihar ederim' dedim. O da bana 'Sen çocuğuna kıyamazsın' dedi. Kullandığım ilacın içindeki hapları çıkarıp yerine mercimek taneleri koydum. Videoda sanki bunlar ilaçmış gibi intihar edeceğiz, şeklinde video çektim. Ben çocuğuma zarar vermek istemedim. Hastanede zaten ilaç içmediğim tespit edildi. Turgut videoları kaldırsın, diye böyle bir şey yaptım. Çocuğumun elindeki sigaralı videoyu ben çekmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme hakimi, sanık Öznur Ö.'yü, 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis ve 41 gün karşılığı 2 bin 50 TL cezaya çarptırdı.

Gerekçeli Karar Açıklandı

Öznur Ö. hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme yaşı küçük mağdurun sanık olan annesi tarafından fiziksel ve duygusal istismara uğratıldığına vurgu yaparak, "Sanığın ebeveyn olarak olumsuz davranışlar sergilediği, yaşı küçük mağduru koruyamadığı, bakım ve gözetim ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği anlaşılmakla sanığın üzerine atılı üzerine subüt bulan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve toplumun edep haya ve ar duygularını istismar edecek mahiyette yaşı küçük mağdurun çıplak görüntü kaydını almak ve görüntü kaydını göndermek suretiyle de müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçlarından alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılmasına, sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri sanık lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 'iyi hal' indirimi yapılarak, daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak mahkemenizce yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varılması nedeniyle hükmün açıklanmasına dair karar verilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

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