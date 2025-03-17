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Özel Güvenlik Görevlisi Patronuna Gizli Kamera Yerleştirdi

Maltepe'de bir güvenlik görevlisi, patronunun odasına gizli kamera yerleştirince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek polisin müdahalesiyle son buldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 13:22, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 13:23
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Özel Güvenlik Görevlisi Patronuna Gizli Kamera Yerleştirdi

MALTEPE'de iddiaya göre bir şirkette özel güvenlik görevlisi ve şoför olarak çalışan bir kişi, patronunun odasına ses ve görüntü kaydetmek için gizli kamera yerleştirdi. Patronunun düzeneği fark etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonrası şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden Fehmi K., şoförü İlker K. ile tartışmaya başladı.

Defalarca Ateş Etti

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fehmi K., şoförü İlker K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı. Rehin alınan Fehmi K., olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar iş yerine geldi.Elindeki silahla iş yerinin kapısına defalarca ateş eden İlker K., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli İlker K. ve patronu Fehmi K.'nin birbirlerini cezaevinden tanıdığı ve koğuş arkadaşı oldukları öğrenildi. Saldırgan İlker K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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