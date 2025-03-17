Erdoğan'dan Kadın Boksörlere Teşekkür Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarılı olan milli sporculara teşekkür etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2025 13:35, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 13:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarışan milli sporculara, gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında, şampiyonada derece alan kadın sporcuların isimleri ve fotoğraflarına da yer verildi.