Maarif Öğrencilerinden Çanakkale Zaferi için anlamlı etkinlik

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıldönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hitaben mektup yazdılar. Maarif öğrencileri aynı zamanda Prizren çarşısından Prizren kalesine kadar yürüyerek burada İstiklal Marşı okudular.

Çanakkale Zaferi'ni Unutmayan Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hitaben yazmış oldukları mektuplarla birlikte T.C. Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'yı ziyaret ederek, mektupları teslim etti. Kendisini ziyaret eden öğrencilerle tek tek tanışan Büyükelçi Angılı, Çanakkale Zaferi'nin şehitlerini ve İstiklal Marşı'nın kabulünü unutmayan öğrencileri tebrik etti. Büyükelçi Angılı, öğrencilerin yazmış oldukları mektupları tek tek okuyacağını ve Cumhurbaşkanlığına ileteceğini ifade etti.

Özel Hediye ile Anlamlı Anlar

TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan ve okul idarecilerinin de bulunduğu ziyarette Maarif öğrencileri, kendilerinin hazırlamış olduğu İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un portresini içeren özel bir tabloyu Büyükelçi Angılı'ya takdim etti. Büyükelçi Angılı bu hediyeden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, Maarif Okullarının Türkiye ile Kosova arasındaki dostane ilişkilerin pekişmesine yaptığı katkıyı övdü.

Prizren Kalesinde Şehitlere Saygı Yürüyüşü

Öte yandan, Maarif Okulları öğrencileri ayrıca Prizren çarşısından Prizren kalesine kadar yürüyüş yaparak burada Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla şehitleri andı. Türk, Kosova ve Arnavutluk bayraklarıyla birlikte yürüyen öğrenciler, Prizren kalesinde "Çanakkale Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz" afişiyle poz verdiler. Prizren kalesinde İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Çanakkale türküsünü de seslendirdiler.