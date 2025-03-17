Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ Kapaklı'da yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 13:48, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 13:48
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler A.B.B. ile A.E. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kapaklı ilçesinde belirledikleri ev ve araçlarda arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda aşağıdaki maddeler ele geçirildi:
- 1 kilo 363,42 gram skunk
- 153,88 gram kokain
- 81 adet sentetik hap
- Ruhsatsız tabanca
- 34 adet mermi
- 3 av tüfeği
- 5 hassas terazi
- El telsizi
Gözaltına alınan A.B.B. ve A.E., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.