Fatsa'da Fındık Bahçesinde Gizemli Ölüm

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kösebucağı Mahallesi'nde kendisine ait fındık bahçesine gitmek için evden çıkan Mehmet Varol'dan (52) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri olay yerine gitti

Bölgeye giden ekipler, Varol'u çöpler için yakılan ateşin içinde buldu.

Sağlık ekipleri inceleme yaptı

Sağlık ekipleri, vücudunda kısmi yanıklar bulunan Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi işlemleri başlatıldı

Mehmet Varol'un cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.