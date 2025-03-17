Van Muradiye'de İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerinde, Ovapınar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Kazaya karışan araçların plakaları ise 33 AAK 366 ve 48 AJU 890 olarak kaydedildi.

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