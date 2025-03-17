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Eskişehir'de Lisede Tavan Sıvası Düştü: 4 Öğrenci Yaralandı

Eskişehir'de bir lisede ders sırasında tavan sıvası düştü, 4 öğrenci hafif yaralandı. Olay sonrası öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 15:13, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 15:48
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Eskişehir'de Lisede Tavan Sıvası Düştü: 4 Öğrenci Yaralandı

ESKİŞEHİR'de bir lisede ders sırasında sınıfın tavan sıvası düştü, 4 öğrenci hafif yaralandı. Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin en üst katındaki sınıfta ders işlendiği sırada tavan sıvası düştü. Sıralarda oturan 4 öğrenci hafif yaralandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından öğrencilerden 2'si Yunusemre Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi gören öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Deprem Oldu Sandım, Dışarı Koştum

Başından hafif yaralanan lise 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Onur Metin, deprem olduğunu sandığını söyledi. Başında şişlik olduğunu ifade eden Metin, "Sınıfta oturuyorduk, bir anda kafamıza yukardan alçı düştü. Sağlık durumum iyi, sadece kafamda şişlik var. Başka bir şeyim yok. Yanımdaki arkadaşımın da durumu iyi ama diğerlerini bilmiyorum. Daha güvenli bir yer istiyoruz. Bir anda kalkıp, direkt dışarı koştum. Deprem olduğunu sandım" dedi.

Farklı Okuldan Gelmiştik

Enes Talha Sever (15) ise "Aramızda en fazla benim kafama düştü, benim de bir sorunum yok. O yüzden bizi çıkarttılar. Okulumuz eskiydi, restore ediliyordu. Farklı okuldan buraya gelmiştik. Okulumuzun tekrardan yenilenmesini istiyoruz veya şu an yapılmakta olan okulumuzun da bir an önce bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Korkudan Sıçrayıp Hastaneye Geldim

Başından yaralanan Mehmet Metin'in eniştesi Rauf Oduncu, olayı haber alınca endişelenip geldiğini belirterek, "Okulda bir kaza olmuş öğretmen aradı, korkudan sıçrayıp hastaneye geldim. Tavan çökmüş, taşları öğrencilerin kafasına gelmiş. 4 öğrencilermiş galiba 2'si buraya 2'si de Osmangazi Üniversitesi'ne götürülmüş. Yanlarında da 1 öğretmen var, şu an için durumdan hiçbir bilgimiz yok. Çocuklara film çektiler onu bekliyoruz. Çocuklara boyunluk falan takmışlar kafalarında da şişlik var" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkililerinden Açıklama

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, teknik ekip tarafında sınıfın incelendiğini ve sıcak-soğuk hava farkıyla tavan sıvasının döküldüğü belirlendiğini ifade etti. Sınıfta gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden yetkililer, öğrencilerin derslere devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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