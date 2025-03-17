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Annesinin cenazesinde kalbi dayanamadı hayatını kaybetti

Kelkit'te annesinin cenazesinde kalp krizi geçirerek vefat eden Safiye Aydın, gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze töreni detayları haberde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 15:14, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 15:49
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Annesinin cenazesinde kalbi dayanamadı hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, annesinin cenazesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 50 yaşındaki Safiye Aydın defnedildi.

İlçeye bağlı Gümüşgöze Beldesi'nde, 76 yaşındaki Havva Kalkan'ın cenaze töreninde kızı, bir çocuk annesi Safiye Aydın rahatsızlandı.

Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın, bugün beldedeki Fatih Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından annesinin yanına defnedildi.

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