Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 5 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Giresun merkez ile Espiye ve Piraziz ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde bulunan K.C, B.M, C.M, O.K, F.A. ve O.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 92 gram sentetik uyuşturucu ile 65 uyuşturucu hap elde edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M, C.M, O.K, F.A. ve O.S. mahkeme tarafından tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol kararı uygulandı.

Giresun Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Operasyon Detayları

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Giresun merkez ile Espiye ve Piraziz ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sırasında altı kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda 92 gram sentetik uyuşturucu ile 65 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu maddeler, suç unsuru olarak kayıt altına alındı.

Zanlıların Durumu

B.M, C.M, O.K, F.A. ve O.S.: Mahkeme tarafından tutuklandı.

K.C.: Adli kontrol kararı uygulandı.



