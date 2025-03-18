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İliç Altın Madeni kazası davasının ilk duruşmasında 2'nci gün

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelanla ilgili dava, Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Dava, 5'i tutuklu olmak üzere toplam 43 sanığın yargılandığı bir süreç olarak dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 17:22, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 17:22
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İliç Altın Madeni kazası davasının ilk duruşmasında 2'nci gün

İlk duruşmanın ikinci gününde, Anagold Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Iain Ronald Guille'nin ifadesi alınmasının ardından, diğer sanıklar da mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Anagold Proje Müdürü Shaun Keady Swartz'ın Savunması

Şirkette Çalıştığım Birimin Yığın Liçle İlgisi YokturTutuklu sanık Shaun Keady Swartz, tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, kazada hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı diledi ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Şirkette 2021 yılında işe başladığını belirten Swartz, liç alanında doğrudan ve dolaylı görev yapmadığını ifade etti. Swartz, bilirkişi raporlarındaki hatalardan şikayet ederek, kendisine atfedilen görevlerin yanlış olduğunu savundu.

Ali Rıza Kandemir'in İfadesi

Adaletinize SığınıyorumAli Rıza Kandemir, hayatını kaybeden işçilere rahmet dileyerek başladığı ifadesinde, asli kusurlu olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğunu ancak kendisi gibi asli kusurlu olup da tutuksuz yargılananların olduğunu belirtti. Kandemir, olay günü yasal olarak olay yerine gitmeme hakkı olduğunu ancak yine de gittiğini söyledi.

Kandemir'in Çevresel Etki Değerlendirmesi Üzerine Açıklamaları

Gerekli Önlemler Alınsaydı Bir Şey Olmazdı

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belgelerinde imzasının olmadığını vurguladı.
  • 2023 yazında yapılan tatbikata katılmadığını belirtti.
  • Jeoradar cihazıyla ilgili aldığı değerleri ilgililere iletmekle görevli olduğunu söyledi.
  • Olay günü radar cihazından aldığı kritik değerleri yetkililere bildirdiğini ifade etti.
  • Gerekli önlemler alınmadığı için suçlandığını belirtti.

Kandemir, olaydan sonra alınmayan önlemler nedeniyle günah keçisi ilan edildiğini savundu. Jeoradar cihazlarının yeterli olmadığını ve alınması gereken önlemlerin zamanında alınmadığını ifade etti.

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