Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı maaş promosyon ihalesi iptal edildi.

Diyanet, maaş promosyonu için yeniden teklif alacak. İptal edilen ihalede personele maaş promosyonu olarak toplamda 2 yıl için 17 bin TL verilecekti.