Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

NTV'de yer alan habere göre, memur olan anne ve babalar, çocuklarının bakımını kolaylaştırmak amacıyla yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacaklar. Bu hak, doğum veya evlat edinme sonrasında kullanılabilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyenin maaşı da yarı yarıya düşecek.

Yarı Zamanlı Çalışma Uygulaması

Eşler aynı anda bu uygulamadan faydalanamayacak. Bu hak, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar devam edebilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen hak sahibinin maaş ödemesi de yarı yarıya düşecek.

Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı 8 Yıldır Uygulanmıyor

Devlet Memurları Kanunu'na 2016 yılında eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanmıyor. Hükümet, "Aile Yılı" kapsamında bu kararın uygulanabilmesi için bir yönetmelik hazırlıyor.

Yarı Zamanlı Çalışan Anneye Süt İzni Yok

Taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyenler, başvuru için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletecek. Yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

Haftalık Çalışma Süresi Düzenlemesi

Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken, yarı zamanlı çalışmak isteyen memur 20 saat çalışacak. Haftanın belirli günleri tam gün ve en fazla 3 gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer bir seçenek de haftanın 5 günü en az 3 saat çalışmak.

Evlat Edinenler İçin Aynı Şartlar Geçerli

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.

Taslağa Son Halini Bakanlık Verecek

Yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.