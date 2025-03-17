Dijital pazara yeni düzenleme geliyor!

Hükümet, teknoloji devleri ve aylık milyonlarca kullanıcıya ulaşan alışveriş uygulamaları için yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Bu düzenleme kapsamında, yıllık cironun yüzde 10'una kadar para cezası kesilebilecek.

Bloomberg'in haberine göre; Google, Apple, Meta ve Amazon gibi küresel devlerin yanı sıra Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel platformların algoritmaları ve uygulamaları da denetim altına alınacak. Denetimleri gerçekleştirecek olan Rekabet Kurulu, kural ihlali yapan şirketlere yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası uygulayabilecek. Son 5 yıl içinde en az iki kez kurallara uymayan şirketlere verilecek ceza oranı ise yüzde 20'ye çıkacak.

Online'da Adil Rekabet Sağlanacak

Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması planlanan yasa teklifiyle, belirli bir eşiğin üzerindeki büyük teknoloji şirketleri arama motorlarında, uygulama mağazalarında veya pazar yerlerinde kendi hizmetlerini rakiplerine göre avantajlı şekilde sıralayamayacak.

Kullanıcı Verileri Ancak Açık Rıza ile İşlenebilecek

Düzenlemeyle, Apple gibi kapalı sistemlerde kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları platform dışından yüklemesine izin verilecek. Platformlar, kullanıcı verilerini yalnızca açık rıza ile işleyebilecek ve bu verilerin kendi ticari çıkarları için kullanımı sınırlanacak. Ayrıca, platformda faaliyet gösteren ticari işletmelere, platform üzerinden üretilen verilere ücretsiz ve anlık erişim sağlanacak.