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Uzayda 9 aydır mahsur kalan ABD'li astronotlar dünyaya dönüyor

ABD'li astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, uzun süre kaldıkları ISS'den yarın Dünya'ya dönüyor. Astronotlar, yarın akşam TSİ 23.57'de SpaceX Crew Dragon ile Florida açıklarında denize iniş yapacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 16:40, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 16:39
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Uzayda 9 aydır mahsur kalan ABD'li astronotlar dünyaya dönüyor

NASA, Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yarın SpaceX aracıyla Dünya'ya dönüş yapacağını duyurdu. ABD'li astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, 9 aydan uzun süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kaldıktan sonra Dünya'ya dönüyor. NASA, iki astronotun yarın akşam 'SpaceX Crew Dragon' aracıyla geri getirileceğini açıkladı. NASA, astronotların planlanan iniş zamanını güncelleyerek yarın akşam TSİ 23.57'de (21.57 GMT) Florida açıklarında denize iniş yapacaklarını duyurdu.

İniş Planları ve Hava Koşulları

Daha önce çarşamba günü için planlanan iniş, hava koşullarının daha uygun olması nedeniyle öne çekildi. Wilmore ve Williams'a, NASA astronotu Nick Hague ile Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov eşlik edecek. Dönüş yolculuğu, kapsül kapaklarının kapatılmaya başlanacağı bu akşamdan itibaren canlı yayınlanacak.

Canlı Yayın Detayları

Dönüş yolculuğu sırasında astronotların güvenliği için tüm önlemler alınmış durumda. Canlı yayın, izleyicilere astronotların Dünya'ya dönüş macerasını anbean takip etme fırsatı sunacak. Bu önemli olay, uzay araştırmalarındaki gelişmeleri ve uluslararası işbirliklerini gözler önüne serecek.

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