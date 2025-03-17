Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmede, sahipsiz köpekler konusunu ele aldıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, "Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın Sosyal Medya Paylaşımı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya'yı Bakanlıkta misafir ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık. Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız. Sayın Bakan'ımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."



