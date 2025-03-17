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Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında

İstanbul Sarıyer'de, eski Topçu Karakolu binasında çıkan yangında, rap müzik sanatçısı Barış Koçak ve ekibi gözaltına alındı. Yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 17:12, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 17:16
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Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, tarihi bir yapı olan eski Topçu Karakolu'nda çıkan yangınla ilgili olarak 11 kişi gözaltına alındı. Büyükdere Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binada, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye görevlileri yangını kontrol altına almak için hızlıca müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı soruşturmada önemli bilgilere ulaştı. Yapılan incelemelerde, rap müzik sanatçısı Barış Koçak'ın 10 kişi ile birlikte klip çekimi için eski Topçu Karakolu binasında toplandığı tespit edildi. Grubun sigara izmaritlerini yere atarak binadan ayrıldığı belirlendi. Yangının, bu sigara izmaritlerinden çıktığı düşünülüyor.

Gözaltılar ve Hukuki Süreç


  • Yangına neden oldukları değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan kişiler arasında Barış Koçak da bulunuyor.
  • Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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