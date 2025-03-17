Kastamonu'da çok sayıda ev ve ahır alevlere teslim oldu

Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 eve sıçradığı öğrenilen yangın için köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ev ve ahırları saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.