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Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sultangazi'de Yarısı Bizden kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 23:03, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 23:04
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Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sultangazi'de 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, bir kez daha kentsel dönüşüm için çağrıda bulundu. Mesajında ev sahibi Yasin Gazi'nin

Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar

sözünü alıntılayan Bakan Kurum, Siz isteyin, biz yapalım dedi.

Kentsel Dönüşümle Deprem Korkusuna Son

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyası, vatandaşların deprem korkularına son veriyor. Bakan Kurum, Sultangazi'deki dört katlı dört binanın sakinlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahiplerinden Yasin Gazi'nin

Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar

sözünü alıntılayan Bakan Kurum, Siz isteyin, biz yapalım dedi.

Güvenli Bir Gelecek İçin Kentsel Dönüşüm

Görüntülerde yer alan Gazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından hemen başvurduklarını belirterek, Biz devletimize güveniyoruz; bir şeyi yapacağım dediyse yapar dedi. Devletin hızlı bir şekilde ödemeleri gerçekleştirdiğini ve binanın 6 ayda kaba inşaatının bittiğini belirten Gazi, Biz 'yapıyoruz' deyince hemen bir arka sokaktan komşularımız da geldi. 'Bizim binayı da yapın' dediler diye konuştu.

Deprem Korkusunu Yenmek

Yasin Gazi, deprem korkusundan kurtulmak için ailesini kampanyaya ikna ettiğini belirterek, Deprem öldürmez, bina öldürür dedi. Gazi, ailesinin depreme dayanıklı bir binada oturmalarını sağladığını ve artık daha huzurlu olduklarını ifade etti.

Nikahı Erteleyip Evlerini Dönüştürdüler

Mustafa-Altun Kar çifti de sağlam bir evde yeni hayatlarına başlamak için nikahlarını 4 ay ertelediklerini anlattı. Altun Kar, 'Yarısı Bizden' kampanyası bize çok iyi oldu. Her şey çok iyi ilerledi çok da sağlam oldu. Çok mutluyuz, çok memnunuz diye konuştu.

Hızla Tamamlanan İnşaatlar

'Yarısı Bizden' desteği sayesinde inşaatın hızla ilerlediğini ifade eden emekli Medet Kolçak da

1,5 milyonu oğlu babasına vermez. Yüzümüz gülüyor. Allah razı olsun devletimizden milletimizden, yapandan, getirenden, bu işi yönetenden. Yakın bir zamanda yapılıp seneye girmiş olacağız inşallah

dedi.

Güvenli Binalar İçin Önlem Almak

Güvenlik amiri Mustafa Kahraman ise çürük binaların öldürdüğünü ve artık insanların bunu anlaması gerektiğini belirterek herkesi kampanyadan faydalanmaya davet etti. Kahraman, Can gittikten sonra binaların bir önemi yok. Biz şimdi tedbirimizi alarak daha huzurlu bir şekilde oturabiliyoruz diye konuştu.

'Yarısı Bizden' Kampanyası Detayları


  • 'Yarısı Bizden' desteği ile İstanbul'da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.
  • İlk yıl faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.
  • Alan bazlı dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye girerek inşaat sürecini üstleniyor.
  • 700 bin TL'lik hibe bina maliyetinden düşürülüp kalan borç uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor.


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