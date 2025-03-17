Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle iftar programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

"Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık"

"Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan bir mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük"