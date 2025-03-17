Yangın yerinde güvenlik önlemi alan polise saldırı: 2 gözaltı

Bursa'da, ahşap dekorasyon ürünleri ve ahşap ev satan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, güvenlik önlemi alan polise saldıran iş yeri sahipleri gözaltına alındı. Yangın saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi Köy Yolu Caddesi'ndeki ahşap ev, kamelya ve çardak satışı yapan iş yerinde çıktı. Satışa sunulan ahşap evlerden birinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yeri sahipleri, çevre güvenliği alan polis ekipleriyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve iki kişinin polise saldırması üzerine, olay yerine takviye çevik kuvvet ile Yunus Timleri sevk edildi. Tedbir amaçlı bir ambulans da bölgede hazır bekletildi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Polis, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen iki kişiyi gözaltına alırken, yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.