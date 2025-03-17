Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na terörsüz gireceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Tunç, kardeşlik duygularının bu ayda daha da doruğa çıktığını ifade etti. "İmralı ve DEM heyetinin birkaç görüşmesinin sonrasında ortaya çıkan çağrı, terör örgütünün feshine, silahların bırakılmasına yönelik bir çağrı." diyen Tunç, bu süreçte terörden kurtularak birlik ve beraberliği daha da kuvvetlendireceklerini vurguladı. Türkiye Yüzyılı'na başladığımız bu önemli dönemde herkesin kardeşçe, geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Basın Özgürlüğü ve Yargı Reformları

Bakan Tunç, yönetim sistemindeki değişiklikler ve yargı birliğinin sağlanması gibi reformlara imza attıklarını dile getirdi. "Yargı alanında devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, askeri yargının kaldırılması, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin yapısının daha demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmesi gibi çok önemli reformları hayata geçirdik." ifadesini kullandı. Ayrıca, düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü anlamında da ülkemizin önemli mesafeler kat ettiğini belirtti.

Sosyal Medya ve Dezenformasyon

Tunç, sosyal medyanın etkisiyle dezenformasyonun yoğun bir şekilde karşı karşıya kalınan bir durum olduğunu belirtti. "Dezenformasyon, aslında basın özgürlüğünü de tehdit eden bir durum." dedi. Bu nedenle dezenformasyonla mücadele noktasında mevzuatta bazı yenilikler ve düzenlemeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Basın Özgürlüğü Eleştirileri

Basın özgürlüğü ile ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Bakan Tunç, "Türkiye'de herhangi bir faaliyeti nedeniyle tutuklanan bir gazeteci yoktur." açıklamasında bulundu. Türkiye'yi basın özgürlüğü endekslerinde gerilerde göstermenin Türk basını için büyük bir insafsızlık olduğunu belirtti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Bakan Tunç, yargının hızlandırılması konusunda önemli hedeflerinin bulunduğunu ifade etti. "Tüm hedefimiz, vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya çıkarmak." dedi. Ülkemizin en önemli hedeflerinden biri olarak demokratik bir anayasa oluşturmayı gösterdi. Meclis'te bu konuda uzlaşma sağlanmasını temenni ettiğini belirtti.