POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Polis Bilgi Sistemi (POLNET) üzerinde yaşanan teknik arızanın giderildiğini ve pasaport kontrol işlemlerinin normale döndüğünü duyurdu.

Polis Bilgi Sistemi Teknik Arızası Giderildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"17 Mart 2025 tarihinde saat 18.20 itibarıyla Polis Bilgi Sistemi (POLNET) üzerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemlerinde geçici bir kesinti yaşanmıştır."

denildi. Polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edilmiş, süreç boyunca işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür.

Yolcuların Rahatlığı İçin Alınan Önlemler





Bu süreçte havalimanlarımızda yolcularımızın temel ihtiyaçları karşılanmıştır.

Su ikramı ve bilgilendirme sağlanmıştır.

Terminal havalandırma sistemleri en üst seviyede çalıştırılmıştır.

Yapılan hızlı müdahale sayesinde, yolcuların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Teknik arızanın hızla giderilmesi ve sürecin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi, yolcuların memnuniyetini sağlamıştır.