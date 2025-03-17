İstanbul'da 9 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.E'nin de arasında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta ikamet eden Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınlarınca 8 Mart'ta polis merkezine yapılan kayıp başvurusu üzerine çalışma yürüttü.

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