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Bakan Göktaş öğrencilerle sahur yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mart 2025 07:25, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 07:31
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Bakan Göktaş öğrencilerle sahur yaptı

Bakan Göktaş, KYK Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin sahur sofrasına konuk oldu.

Yurt yemekhanesinde tabldot sırasına girerek yemeğini alan Bakan Göktaş, öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Bakan Göktaş, yemek boyunca öğrencilerle samimi ve keyifli sohbet ederek, sorularını yanıtladı.

Öğrencilere eğitimleri ve meslek seçimlerine ilişkin tavsiyelerde bulunan Göktaş, Aile Yılı çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Gençlerle sahur yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sahurda Cebeci KYK Kız Öğrenci Yurdundaki öğrenci kardeşlerimizin misafiri olduk. Gençlerimizin enerjisi ve içten sohbetleriyle sahurumuz bambaşka bir güzelliğe büründü. Onların hayallerine ulaşması ve en iyi şartlarda eğitim alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki umut dolu gözleri, bu ülkenin daha güçlü yarınlarının habercisi"

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