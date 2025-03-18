Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 07:27, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 07:32
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan bottaki 13'ü çocuk 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.