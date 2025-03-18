4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı

Enstitü Sosyal liderliğinde 'Zorunlu olmasın ama nasıl olsun' sorusu etrafında eğitimciler bir araya geldi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, "4+4+4 sisteminin son 4 yılı ile ilgili bir problem olduğu noktasında mutabakat var. En güzelini yapmaya çalışacağız. Bu tür toplantıları destekliyoruz" dedi.

12 Yıllık Zorunlu Eğitim Tartışması

'12 yıllık zorunlu eğitim' tartışması sürüyor. Mahmut Özay'ın haberine göre; Bu konuda önemli bir adım atıldı. 'Zorunlu olmasın ama nasıl olsun' sorusu etrafında Enstitü Sosyal liderliğinde "Türkiye'de Lise Eğitiminin Dönüşümü" başlıklı çalıştay düzenlendi. Türkiye'de mevcut lise eğitim sisteminin ele alındığı ve lise eğitiminde köklü bir vizyon değişikliğinin nasıl mümkün olabileceğinin konuşulduğu çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, eğitim araştırmacıları, eğitim yönetimi uzmanları, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda Ele Alınan Konular

Çalıştayın açılış konuşmasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, "4+4+4 sisteminin son dört yılı ile ilgili bir şey yapılması gerektiği konusu son zamanlarda herkes tarafından tartışılıyor. Burada bir sorun olduğu noktasında mutabakat var. Fakat bizim bu meseleye ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Sadece kademenin süresi ile ilgili bir olay değil. Birçok noktayı etkiliyor. Bu konunun hakikaten çok detaylı tartışılması gerekiyor. Çok konuşuluyor medyada, 1+3 olsun, 2+2 olsun gibi... Bizim bu konuda herhangi bir angajmanımız yok. Tartışmalar sonrası ne olacak bunu görmek istiyoruz. Oturup beraber daha da derinleştirip en güzelini yapmaya çalışacağız. Eğitim politikalarında sonucu belirleyen çok fazla parametre var. Bu sebeple çok iyi tasarlanmış programlara ihtiyacımız var. Bu tür toplantıları destekliyoruz" dedi.Bu konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri dinleme moduna geçti ve alanında uzman isimler konuyu etraflıca ele aldı.

Lise Eğitiminde Esneklik ve Sadeliğe İhtiyaç

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, Türkiye'de lise öğrencilerinin haftada 40 saat derse girdiğini ve bu yoğunluğun lise ders programlarında kulüp faaliyetleri ile sosyal çalışmalara yer bırakmadığını belirterek, lise kademesinde esneklik ve sadeliği sağlayacak yeni bir eğitim vizyonuna ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Lise Dönemindeki Stres ve Eğitim Süresi

Anadolu Üniversitesinden eğitim bilimci Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel, Türkiye'de lise kademesinin öğrenciler için stresin çok yoğun olduğu bir dönem olduğunun altını çizdi.

Zorunlu Eğitimin Geçerliliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Ali Fuat Arıcı, 2012'de zorunlu eğitimin gerekçelendirilmesi ile ilişkilendirilen şartların bugün geçerliliğini yitirmiş göründüğünü ve isteksiz öğrencilerin diğer öğrencilerin de motivasyonlarının düşmesinde ve okullara aidiyetlerinin azalmasında rolü olabildiğini vurguladı.

Lise Eğitiminin Niteliği

Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Üyesi Oğuz Köklü, "Dört yıllık lise eğitimi ile üç yıllık lise eğitimi arasında mesela matematik eğitimi ve başarısı açısından bir fark olup olmadığına bakıldığında, lise eğitimi dört yıl olduğu için daha çok matematik öğretemiyoruz" diyerek lise eğitiminin uzun tutulmasının eğitimin niteliğini doğrudan iyileştiremediğine dikkat çekti.Bu konuşmalar esnasında Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin sık sık not aldığı görüldü.



