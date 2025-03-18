Isparta'da askeri kışlada kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin arasında çıkan futbol maçı kavgası, birçok askerin yaralanmasına neden oldu. Türk askerlerinin de müdahil olduğu olayda, yaralı askerler hastanelere sevk edildi. Olay, kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptığı futbol maçı sonrası çıkan tartışmanın büyümesiyle başladı.

Kavganın Detayları ve Yaralıların Durumu

Kışlada çıkan kavgada Türk askerleri de yer aldı ve çok sayıda asker yaralandı. Yaralı askerler, Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 2 Somali uyruklu askerin durumu ağır ve entübe edilerek ameliyata alındı.

Isparta Valisi'nin Açıklaması

Isparta Valisi Abdullah Erin, olay hakkında bilgi almak ve yaralı askerleri ziyaret etmek üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Vali Erin, "Akşam saatlerinde, saat 21.00 civarında Isparta merkezde bulunan Piyade Komando Eğitim Tugayı'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerden iki grup arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı meydana geldi. Bu kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar." şeklinde konuştu.

Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Vali Erin, "Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar için gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında onlar da sağlıklarına kavuşurlar." dedi.