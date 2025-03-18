Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
6G için yatırımlar başladı
6G için yatırımlar başladı
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Ana sayfaHaberler Teknoloji

6G için yatırımlar başladı

Türkiye, bu yıl yapılacak 5G ihalesini beklerken kamu ve özel sektör şirketleri şimdiden 6G için çalışmalara başladı. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilmesi planlanan 6G için BTK tarafından yol haritası niteliğinde bir rapor hazırlandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Mart 2025 07:40, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 07:41
Yazdır
6G için yatırımlar başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüksek hızlı haberleşme altyapısı sağlayacak 5G'nin ihalesini bu yıl yaparak önümüzdeki yıl kullanıma alınmasını planlarken, bir yandan da 6G teknolojilerinden geri kalmamak için dünyadaki ilerici örnekleri araştırmaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Altıncı Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Raporu" kapsamında Çin, Güney Kore, Japonya, Almanya, Finlandiya, Hindistan ve ABD gibi ülkelerin 6G araştırmaları ve bu ülkelerin stratejileri ile Avrupa Birliği ve ABD arasında gerçekleştirilen ortak araştırma projeleri ele alındı.

SAVUNMA SANAYİİNDE KRİTİK ROL

Raporda ULAK Haberleşme A.Ş., Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve ASELSAN'ın 6G konusunda çalışmalar yapmaya başladığı anlatılırken, ULAK bünyesinde 6G alanında üniversitelerle iş birliği içerisinde patent üretilmesi ve küresel standartların oluşturulmasına yönelik ekipler kurulduğu kaydedildi. ASELSAN'ın ise görev-kritik savunma sistemleri, otonom ve robotik sistemlerin haberleşme ağları, tele-tıp veri iletimi ve nesnelerin interneti konusunda çalışmaları olduğuna dikkat çekildi. Yine Türkiye'de faaliyet gösteren mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un da haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda 6G çalışmalarının bulunduğu ifade edildi.

Bu teknoloji çok daha düşük gecikme süresi sağlayabilecek. Kırsal ve uzak bölgelere bağlantıyı genişletecek mobil haberleşme teknolojisi olarak ifade edilen altıncı nesil haberleşme 6G teknolojisinin merkezinde yapay zeka yer alacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber