6G için yatırımlar başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüksek hızlı haberleşme altyapısı sağlayacak 5G'nin ihalesini bu yıl yaparak önümüzdeki yıl kullanıma alınmasını planlarken, bir yandan da 6G teknolojilerinden geri kalmamak için dünyadaki ilerici örnekleri araştırmaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Altıncı Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Raporu" kapsamında Çin, Güney Kore, Japonya, Almanya, Finlandiya, Hindistan ve ABD gibi ülkelerin 6G araştırmaları ve bu ülkelerin stratejileri ile Avrupa Birliği ve ABD arasında gerçekleştirilen ortak araştırma projeleri ele alındı.

SAVUNMA SANAYİİNDE KRİTİK ROL

Raporda ULAK Haberleşme A.Ş., Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve ASELSAN'ın 6G konusunda çalışmalar yapmaya başladığı anlatılırken, ULAK bünyesinde 6G alanında üniversitelerle iş birliği içerisinde patent üretilmesi ve küresel standartların oluşturulmasına yönelik ekipler kurulduğu kaydedildi. ASELSAN'ın ise görev-kritik savunma sistemleri, otonom ve robotik sistemlerin haberleşme ağları, tele-tıp veri iletimi ve nesnelerin interneti konusunda çalışmaları olduğuna dikkat çekildi. Yine Türkiye'de faaliyet gösteren mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un da haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda 6G çalışmalarının bulunduğu ifade edildi.

Bu teknoloji çok daha düşük gecikme süresi sağlayabilecek. Kırsal ve uzak bölgelere bağlantıyı genişletecek mobil haberleşme teknolojisi olarak ifade edilen altıncı nesil haberleşme 6G teknolojisinin merkezinde yapay zeka yer alacak.