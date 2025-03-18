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Adana'da 'Yoldaşlar' Operasyonu: 41 Tutuklama

Adana Valiliği, 5 ilde düzenlenen operasyonda 'Yoldaşlar' suç örgütüne yönelik gözaltına alınan 65 kişiden 41'inin tutuklandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 07:43, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 07:44
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Adana'da 'Yoldaşlar' Operasyonu: 41 Tutuklama

Adana Valiliği, "Yoldaşlar" suç örgütüne yönelik beş ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi. Valiliğin açıklamasına göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 33 ayrı olaya karıştığı belirlenen elebaşılığını tutuklu H.T'nin yaptığı "Yoldaşlar" silahlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir araştırma başlattı.

Operasyonun Detayları ve Katılım

Araştırmaların ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 820 polisin katılımıyla Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir'de 75 şüpheliye yönelik 80 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlılardan 65'i yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

  • 4 el bombası
  • 2'si otomatik 19 tabanca
  • 6 pompalı tüfek
  • 767 mermi
  • 2 bin 514 uyuşturucu hap
  • Hassas terazi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü serbest bırakıldı. Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 10 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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